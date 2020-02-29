Бишкек, , 18:36 — REGNUM В Киргизии двух граждан России, приехавших из Южной Кореи, поместили на карантин в связи с возможным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.

Отмечается, что профилактические меры киргизскими медиками предприняты несмотря на то, что граждане России прошли тест на наличие инфекции, который показал отрицательный результат.

В ведомстве подчеркнули, что под наблюдением специалистов также находятся лица, которые близко контактировали с размещенными на карантин гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел Киргизии Нурлан Абдрахманов заявил, что у находящегося на борту круизного лайнера «Diamond Princess» гражданина Киргизии выявлен коронавирус, хотя наличие у него инфекции удалось диагностировать не с первого раза.

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