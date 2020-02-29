Москва, , 18:06 — REGNUM Более 10 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 23 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 18:01 мск в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса; в аэропорту «Домодедово» были задержаны шесть рейсов, ещё два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Напомним, 28 февраля в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье продлён повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение в связи с сильным ветром будет действовать до 21:00 29 февраля, в связи с гололедицей — до 21:00 1 марта.