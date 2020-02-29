Сеул, , 04:37 — REGNUM Новые 594 случая заражения коронавирусом COVID-19 были выявлены в Южной Корее за прошедшие сутки, сообщает агентство «Рёнхап».

Из новых случаев, 476 приходятся на город Тэгу, где находится крупнейший очаг заболевания в Южной Корее. Таким образом общее число зараженных на южнокорейской территории достигло 2 931 человека. Также отмечается, что от инфекции в Республике Корея погибли 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 февраля в Южной Корее было зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также отмечалось, что среди заболевших — 15 военнослужащих сухопутных войск, один морпех, один представитель ВМС и десять представителей военно-воздушных сил.

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