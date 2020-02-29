Копенгаген, , 01:05 — REGNUM Второй случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Дании, сообщает пресс-служба датского совета по здравоохранению.

Сообщается, что второй заболевший вернулся в Данию после отпуска в Италии. Он обратился в больницу с жалобами на недомогание. После анализов врачи у него выявили коронавирус COVID-19. Пациенту решили лечиться дома, однако установили над ним ежедневный контроль со стороны врачей.

«Наша стратегия остается прежней — мы должны быстро купировать распространение коронавируса путем выявления COVID-19 и помещения пациентов в изоляторы», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом нового типа в Дании был выявлен 27 февраля. Тогда заболевшим оказался мужчина, который отдыхал в Италии на горнолыжном курорте.

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