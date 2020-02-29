Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Финансовые средства на разработку до пяти видов вакцин от коронавируса рассчитывает ассигновать правительство США. Об этом 28 февраля сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Министр сообщил о запросе ведомством у Конгресса США $1 млрд на поддержку разработки вакцин против коронавируса COVID-2019.

Уточняется, что речь идёт о дополнительном бюджетном запросе в размере $2,5 млрд, которые предполагается направить на борьбу с коронавирусом. Запрос был направлен администрацией США 24 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США предложили Ирану помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

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