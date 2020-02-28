Москва, , 17:08 — REGNUM До конца 2020 года в Московском государственном университете (МГУ) будет создан Институт искусственного интеллекта. Об этом 28 февраля сообщает газета «Ведомости».

Издание ссылается на презентацию ректора Виктора Садовничего, показанную 20 января на заседании учёного совета вуза. Согласно материалу, структуру возглавит «К. В. Тихонова».

Отмечается, что институт займётся фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями.

Информацию о назначении Катерины Тихоновой РБК подтвердили в пресс-службе «Иннопрактики». Уточняется, что она сохранит прежнюю должность.