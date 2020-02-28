Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Энтузиаст с ником Matarra добавил Акали из игры League of Legends в Risk of Rain 2. Об этом 28 февраля сообщает портал PCGamesN.

Необычная модификация копирует не только внешний вид Акали, но и все её способности из League of Legends. Сообщается, что мод работает как в одиночной, так и в многопользовательской игре.

Risk of Rain 2 — это трёхмерный экшен от студии Hopoo Games. В нём геймеры управляют искателем приключений, который пытается выжить на неизведанной планете.

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