Баку, , 14:36 — REGNUM В Азербайджане был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом 28 февраля сообщает агентство Trend со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

Заболевшим оказался гражданин России. Пока никаких подробностей о нем не сообщается. Известно, что инфицированный после обнаружения у него симптомов коронавируса был помещен в специальный инфекционный бокс больницы.

Пробы, которые были взяты у заболевшего, оказались положительными. Сообщается также, что состояние его здоровья оценивается как стабильное.

В Азербайджане были приняты меры по недопущению распространения коронавируса. Проверяются все контакты заболевшего.

Напомним, по данным Роспотребнадзора на 28 февраля, в России новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.

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