Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Новая трамвайная сеть в Петербурге по маршруту «Станция метро «Купчино» — поселок Шушары — микрорайон Славянка» будет введена в эксплуатацию к 2024 году, а называться она будет «Славянка». Об этом было объявлено в пятницу, 28 февраля, в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

С октября 2019 года специалисты проектной компании ООО «БалтНедвижСервис» ведут проектирование новой городской сети трамвайной линии, оно завершится в октябре 2021 года. Само строительство будет вестись в два этапа, к середине осени 2023 года будет пущен в эксплуатацию первый участок «Купчино — Шушары», а спустя год, к октябрю 2024 года, второй участок «Шушары — Славянка».

По словам генерального директора ООО Дмитрия Панкратова, новая скоростная трамвайная линия обеспечит жителей Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга комфортным транспортным сообщением с метро.

Трамвайная линия будет проложена от станции метро «Купчино» синей ветки метрополитена за пределы КАД Петербурга в Пушкинский район. Длина трамвайной линии — 21 км, предусмотрено, что на пути будет сооружено 15 остановок.

«Время в пути займет 38 минут, расчетный интервал движения 5 минут, но он будет регулироваться от пассажироопотока и времени суток», — сказал гендиректор.

Как уточнил Панкратов, проектирование и строительство усложнено большим количеством искусственных сооружений — путепроводов, их предусмотрено пять штук.

«Ожидается, что со временем пассажиропоток достигнет 57 тысяч человек в сутки. По линии будут курсировать современные трамваи с низким полом из трех секций, оборудованные всеми удобствами: кондиционерами, USB-зарядками, принимать оплату всеми доступными средствами, в том числе «Подорожником», ЕКП, дебетовыми картами», — рассказал он.

Наконец, выбрано официальное название новой линии — «Славянка», его предложил житель Шушар.

«Птичьи названия были самыми распространенными, но нам хотелось привязаться к месту, «Славянка» будет приятней и понятней для всех», — резюмировал спикер.

Напомним, трамвайная линия будет построена по концессии компанией «БалтНедвижСервис», созданной с участием «АБЗ-1» и «Газпромбанка».

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга была запущена частная трамвайная сеть «Чижик».

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