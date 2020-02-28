Пекин, , 08:42 — REGNUM Новый авиарейс, связывающий города Пекин и Чэнду в Китае со столицей Египта Каиром, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Оператором рейса стала авиакомпания Sichuan Airlines. Рейс будет осуществляться каждый четверг. Исходящий рейс будет вылетать в 20:35 из Пекина по пекинскому времени и прибывать в Чэнду в 23:55, откуда в 2:20 следующих суток вылетит в Каир, где и приземлится в 7:15 по местному времени.

Обратный рейс будет вылетать из Каира в 20:15 по местному времени в пятницу и приземляться в Чэнду в 12:15 следующих суток по Пекину, а затем прибывать в Пекин в 17:20.

Отметим, что в настоящее время юго-запад Китая намерен значительно расширить тесные международные обмены, в связи с чем Sichuan Airlines планирует открыть новые прямые рейсы, связывающие столицу провинции Сычуань город Чэнду с Бангкоком в Таиланде, Гонконгом и Тайбэем.