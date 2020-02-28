Хельсинки, , 05:56 — REGNUM Правительство Финляндии создало координационную группу и выделило 8,9 млн евро на борьбу с угрозой коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба финского правительства.

«Мы всегда можем повысить уровень нашей готовности, если этого требует ситуация. Но в целом, Финляндия очень хорошо подготовлена», — завила премьер-министр страны Санна Марин.

Также отмечается, что в настоящее время риск распространения коронавируса COVID-19 в Финляндии невелик, однако финские власти решили сосредоточить усилия по борьбе с угрозой распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Финляндии был подтверждён первый случай заражения коронавирусом среди финских граждан. Сообщается, что инфекцию получила финская женщина, совершившая поездку в итальянский Милан.

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