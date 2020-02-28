Абуджа, , 05:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Нигерии подтвердили первый случай заражения коронавирусом, об этом 28 февраля сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

«Случай, подтвержденный 27 февраля 2020 года, является первым случаем заражения коронавирусом в Нигерии», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка коронавируса. В настоящее время от инфекции скончались свыше 2 тыс. 700 человек. Десятки тысяч заразились.

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