Пекин, , 04:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и зафиксировано еще 44 смерти от этой инфекции, сообщает 28 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, большая часть или 41 смерть выявлена в провинции Хубэй, две — в Пекине и одна в Синьцзянском производственно-строительном корпусе. Еще 452 человека попали под подозрение в заражении.

В общей сложности 3622 человека были выписаны из госпиталей Китая за прошедшие сутки после выздоровления. Число тяжелых пациентов упало на 394 до 7952 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на материковой части Китая достигло 78 824, а число умерших — 2788 человек.

В комиссии добавили, что 2308 человек по-прежнему находятся под подозрением на заражение вирусом. Всего же 36 117 человек были выписаны из госпиталей по всей стране за все время эпидемии.