Москва, , 00:35 — REGNUM Временный запрет на регулярные и чартерные полеты из России в Иран и обратно начал действовать с 28 февраля по распоряжению Минтранса РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничение не коснулось рейсов, выполняемых авиакомпаниями «Аэрофлот» и Mahan air. Для них будет использоваться терминал F аэропорта «Шереметьево». Этот же терминал ранее начал применяться для отправки и приема рейсов из Китая. С 1 марта терминал будет принимать все самолеты из Южной Кореи и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заболевания коронавирусом в Иране достигло 245. Из них 26 — летальные.

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