Москва, , 22:35 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до утра пятницы, 28 февраля, из-за тумана и гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщается, погода в регионе будет «потенциально опасна» из-за ожидаемого сильного тумана и гололедицы. Предупреждение будет действовать до 10:00 28 февраля.

Напомним, ранее сегодня в МЧС предупредили о тумане в столичном регионе с видимостью 100−500 метров, призвав водителей быть предельно внимательными на дорогах.

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