Москва, , 21:39 — REGNUM Пассажиры отменённого в связи с эпидемией коронавируса поезда Москва — Ницца смогут сдать билеты без взимания дополнительной платы и сборов. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба РЖД.

Рейс поезда был запланирован на 5 марта. Движения поезда № 17/18 из Москвы в Ниццу с прицепными вагонами до Бреста временно приостановлено в связи с мероприятиями по предупреждению распространения коронавируса. О возобновлении движения поезда по данному маршруту будет сообщаться дополнительно.

Неиспользованные билеты на поезд граждане смогут сдать без взимания дополнительной платы и сборов. Для возврата денег нужно будет обратиться по месту приобретения билетов.

Напомним, 27 февраля Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристических услуг в Италию из-за вспышки в этой стране заболевания коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении движения поезда, курсирующего между Москвой и Ниццей, с 4 марта 2019 года.

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