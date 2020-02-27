Тегеран, , 19:40 — REGNUM О кончине известного иранского дипломата Хади Хосроушахи от болезни, вызванной вирусом COVID-19, сообщает 27 февраля IRNA.

Хосроушахи, бывший посол Ирана в Ватикане и Египте, был госпитализирован в тяжёлом состоянии 26 февраля. Наличие у него COVID-19 подтверждено врачами.

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф выразил его близким соболезнования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля стало известно, что уханьским коронавирусом заразилась иранский высокопоставленный чиновник Масуме Эбтекар.

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