Тегеран, , 08:43 — REGNUM 27 февраля Верховный лидер Исламской революции аятолла сейед Али Хаменеи в опубликованном послании высоко оценил усилия министра здравоохранения и медицинского образования Саида Намаки в борьбе с коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аятолла Хаменеи также выразил благодарность врачам, медсёстрам и всему медицинскому персоналу страны за мужество и стремление помочь своим соотечественникам. Верховный лидер написал в послании, что усилия медицинского персонала страны «бесценны» и обязательно будут «дарованы благословением от Бога».

По имеющимся данным, коронавирус уже заразил 141 и убил 22 человека в Иране. 54 человека выздоровели от этой болезни. Иран временно закрыл школы, университеты и другие образовательные центры, а также отменил все общественные мероприятия, такие как концерты и спортивные мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.