Москва, , 19:07 — REGNUM Необходимо ввести запрет на размещение избирательных комиссий в зданиях органов власти. Соответствующее предложение озвучил депутат Московской городской думы, председатель фракции КПРФ Николай Зубрилин на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Избирательные комиссии должны располагаться вне пределов зданий и объектов, в которых размещены органы исполнительной власти, органы местного управления, силовые структуры, общественные и коммерческие организации», — сказал Зубрилин.

Также депутат МГД выступил с предложением, чтобы избирательные комиссии на выборах мэра Москвы могли располагаться только в пределах города Москвы. Соответствующее предложение решено направить в федеральные органы власти и мэрию столицы.