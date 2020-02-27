Волгоград, , 17:43 — REGNUM Четыре человека претендуют на должность ректора Волгоградского государственного университета. В их числе — бывший руководитель вуза Василий Тараканов, с которым не продлили трудовой договор. Учёный совет ВолГУ 27 февраля проголосовал за утверждение списка кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Список сформировала комиссия по выборам ректора. В него вошли доктор физико-математических наук, профессор Ирина Запороцкова, доктор физико-математических наук, профессор Александр Хоперсков, доктор экономических наук, профессор Алла Калинина. Эти кандидатуры предложили структурные подразделения университета, причём нынешнего и.о. ректора Аллу Калинину выдвинули 14 структурных подразделений ВолГУ. Доктор экономических наук, профессор Василий Тараканов подал документы в порядке самовыдвижения.

Ученый совет университета принял решение обратиться с ходатайством к Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ, администрации области и региональному Совету ректоров учесть мнение структурных подразделений университета.

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