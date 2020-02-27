Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Синоптики предупреждают о резком похолодании в Ленинградской области в предпоследний зимний день. Температура воздуха опустится до минус 13 градусов, а в большинстве районов пройдёт снег. Об этом сообщает 27 февраля ГУ МЧС России по Ленобласти.

В течение дня в пятницу погода будет облачная, но с прояснениями. В большинстве районов региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, но на востоке снег, местами сильный.

Кроме того, ночью ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 6−11 м/с. Днём ветер будет дуть северо-востока, севера 4−9 м/с.

«Температура воздуха ночью −2…−7 гр, местами −10…−13 гр., днем −1…−6 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в сообщении.

В Петербурге в пятницу, 28 февраля погода будет также облачной с прояснениями, в течение дня ожидается небольшой снег. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха будет колебаться, ночью −3…−5 гр., а днем −1…−3 гр.