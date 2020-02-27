Москва, , 16:32 — REGNUM В субботу 29 февраля в Москве изменится движение наземного транспорта из-за шествия по Бульварному кольцу. Об этом сообщила пресс-служба «Мосгортранса».

Отмечается, что с 10:30 автобусы А будут курсировать на участках от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская», от станции метро «Кропоткинская» до улицы Мещанская; автобусы м10 — при движении от станции метро «Китай-город» после остановки «Пушкинская площадь» по улице Тверская и Садовому кольцу, далее по стандартному маршруту по улице Долгоруковская; автобусы №15 — от ВДНХ до улицы Краснопролетарская, от Новодевичьего монастыря до станции метро «Кропоткинская».

С 13:10 автобусы м2 будут ходить от остановки «Фили» до станции метро «Лубянка»; автобусы м9 — от станции метро «Владыкино» до станции метро «Проспект Мира»; маршрут №38 — от Рижского вокзала до Самотечной площади. Также с 13:30 имзенится маршрут автобусов т13 и №24. Т13 будет ходить от ВДНХ до Самотечной площади, а №24 — от остановки «Гостиницы ВДНХ» до Самотечной площади.

По стандартным маршрутам автобусы поедут после окончания шествия в память о Борисе Немцове на Бульварном кольце.