Белгород, 27 февраля 2020, 12:38 — REGNUM Центр организации дорожного движения планируют создать в Белгороде. Интеллектуальная транспортная система будет анализировать загруженность маршрутной сети и пассажиропотока, сотрудники — формировать предложения по оптимизации дорожного движения, сообщили 27 февраля в пресс-службе областного правительства.
Система поможет разработать алгоритмы работы светофоров, вести контроль за соблюдением Правил дорожного движения всеми участниками транспортной сети. Для развития интеллектуальной транспортной системы сформируют заявку на получение федеральной субсидии.
Перспективы создания инновационного центра обсудили на заседании рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем на дорожной сети субъектов РФ. На дискуссию пригласили делегации из 40 регионов России и экспертов из Министерства транспорта РФ, федеральных профильных ведомств и транспортных компаний.
По уровню безопасности дорожного движения Белгород занимает 18 место в России.