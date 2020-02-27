Белгород, , 12:38 — REGNUM Центр организации дорожного движения планируют создать в Белгороде. Интеллектуальная транспортная система будет анализировать загруженность маршрутной сети и пассажиропотока, сотрудники — формировать предложения по оптимизации дорожного движения, сообщили 27 февраля в пресс-службе областного правительства.

Система поможет разработать алгоритмы работы светофоров, вести контроль за соблюдением Правил дорожного движения всеми участниками транспортной сети. Для развития интеллектуальной транспортной системы сформируют заявку на получение федеральной субсидии.

«Наша задача — построить не два «умных» перекрёстка или три «умных» светофора, для нас важен комплексный подход. Система фиксирует не только нарушения, а весь трафик движения. Мы создаем огромную базу данных, собираем всю информацию о транспортных средствах, которые и движутся, и припаркованы. На основе этих данных мы строим работу различных сервисов. Интеллектуальная транспортная система — управление на основе реальных данных в режиме реального времени», — пояснил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Перспективы создания инновационного центра обсудили на заседании рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем на дорожной сети субъектов РФ. На дискуссию пригласили делегации из 40 регионов России и экспертов из Министерства транспорта РФ, федеральных профильных ведомств и транспортных компаний.

«Белгород не зря выбран центральной площадкой для обсуждения внедрения интеллектуальных транспортных систем. Здесь реализуется много проектов с применением IT-технологий, которые помогут повысить безопасность перевозки пассажиров и снизят аварийность на дорогах. На сегодня Белгород уже показал серьёзные результаты в сфере развития транспорта. Ждём проекты от других регионов», — сказал советник Министра транспорта РФ Игорь Козубенко.

По уровню безопасности дорожного движения Белгород занимает 18 место в России.