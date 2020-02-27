Сеул, , 12:18 — REGNUM Ещё 171 случай заражения коронавирусом COVID-19 был обнаружен в Южной Корее. Об этом 27 февраля сообщается на сайте Yonhap.

Таким образом, общее число заболевших в стране выросло до 1766 человек.

«Этим утром, во второй половине дня был зафиксирован 171 человек (заболевший пневмонией — ред.), поэтому общее количество больных в Корее теперь составляет 1766 человек», — отмечается в сообщении издания.

Напомним, 27 февраля глава спецкомиссии по борьбе с распространением коронавируса государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что власти страны уверены, что вспышка коронавируса COVID-19 будет взята под контроль уже к концу апреля.

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