Новосибирск, 27 февраля 2020, 06:20 — REGNUM В Новосибирске, по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, с 26 февраля по 1 марта будет идти мокрый снег, температура воздуха днём выше 0 °C.
Потеплеет в городе уже сегодня, 27 февраля. Температура ночью составит −7…−9 °С, днём −1…+1 °С. Ночью без осадков, днём мокрый снег, ухудшение видимости, на дорогах — заносы, рыхлый снег, гололедица.
В пятницу, 28 февраля, ночью ожидается −2…−4 °С, днём −1…+1 °С, ветер южный 8−13 м/с, мокрый снег, на дорогах — гололедица.
В субботу, 29 февраля, температура ночью −3…−5 °С, небольшой снег, днём 1…+1 °С, без осадков, на дорогах — гололедица.
1 марта температура ночью составит −4…−6 °С, днём до +1 °С, без осадков.
В мэрии города предупреждают, что из-за неустойчивой погоды возможно образование наледи, сосулек на жилых и административных зданиях.
Руководителей управляющих организаций просят очистить крышы многоквартирных домов от наледи, сосулек и снега.