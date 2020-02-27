Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM На Васильевском острове Санкт-Петербурга 27 февраля состоится Фестиваль культуры народов Китая. Организаторы не опасаются за его посещаемость, несмотря на тревогу вокруг эпидемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по межнациональным отношениям.

«Интерес к фестивалю есть, за посещаемость в принципе мы не переживаем, народ должен прийти. Вход бесплатный. Фестиваль проводится уже в четвертый раз и неизменно вызывает интерес жителей Петербурга. В связи с последними событиями есть небольшая тревога, скажем так, но надо сказать, что в фестивале не будут принимать участие китайские граждане. По большей части участники — это жители Петербурга китайского происхождения и артисты из культурных автономий Петербурга», — объяснили в комитете Смольного.

Зрители смогут познакомиться с традиционной хореографической и вокальной культурой Китая, увидят выступления бурятских, корейских и русских фольклорных коллективов и исполнителей. Гвоздем концертной программы станет Танец Красного дракона.

Участники фестиваля также могут посетить пейзажную фотовыставку, мастер-классы по чайной церемонии, приготовлению китайских пельменей, каллиграфии, китайскому языку, традиционной живописи «гохуа».

Предусмотрена и дегустация традиционных угощений из разных регионов Китая. Гостей праздника научат пользоваться бамбуковыми палочками и познакомят с одним из самых оригинальных блюд Поднебесной — китайским самоваром «хого».

Мероприятие состоится на территории Российско-китайского бизнес-парка в павильоне 6 «ЛенЭкспо» на Большом проспекте Васильевского острова, 103. Среди его целей называют «воспитание уважения к культуре, языкам, истории и традициям народов, проживающих в Санкт-Петербурге».