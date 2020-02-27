Киев, , 09:37 — REGNUM Ни у одного из 89 человек, находящихся на карантине в посёлке Новые Санжары, коронавирус COVID-2019 не обнаружен, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщила 27 февраля пресс-служба ведомства.

«Молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в данный момент не обнаружили коронавирус», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил об отсутствии коронавируса у 48-и человек, находящихся на карантине в Полтавской области.

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