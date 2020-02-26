Киев, , 15:28 — REGNUM Медики проверили 48 из 89 образцов, взятых у граждан, эвакуированных из Китая на Украину, а также у других участников эвакуации, которые также проходят карантин, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщило 26 февраля издание «Зеркало недели».

Ни в одном случае анализ не показал наличия коронавируса. Результаты 41-й пробы ожидаются в ближайшее время.

Образцы были также взяты у медицинского персонала, который работает в месте проведения карантина.

«Мы также о них заботимся, смотрим, чтобы у них было все в порядке», — добавил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в стране есть тест-системы, с помощью которых на коронавирус можно проверить 900 человек.

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