Париж, , 09:22 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом, 18-й по счету, был подтвержден во Франции министром здравоохранения Оливье Вераном во время пресс-конференции, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что вирусом заразилась супруга пациента, который был госпитализирован в городе Анси 25 февраля.

«Часто мойте руки! Каждый час», — призвал французов министр здравоохранения, чтобы избежать распространения коронавируса, а также сезонного гриппа, от которого во Франции ежегодно умирает около 10 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 52% жителей Франции считают, что страна не готова столкнуться с возможным распространением коронавируса.

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