Краснодар, , 08:31 — REGNUM Попытка незаконного ввоза на территорию РФ приматов без документов пресечена госинспекторами отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе РФ Южного межрегионального управления Россельхознадзора в аэропорту Краснодара, об этом ИА REGNUM сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Животных пытались ввезти в Россию транзитом из Кооперативной Республики Гайана через Майами (США) и Стамбул (Турецкая Республика). При этом на груз отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, документы, подтверждающие проведение необходимых диагностических исследований.

В результате животные были возвращены в страну отправления — Турецкую Республику.

В ведомстве напомнили, что приматы являются переносчиками целого ряда опасных для человека и животных заболеваний.