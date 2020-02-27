Каракас, , 05:11 — REGNUM Венесуэла становится страной, свободной от ящура, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 26 февраля, в ходе встречи с сельхозпроизводителями, которая транслировалась в Twitter.

Глава государства подписал соответствующий декрет. Он отметил, что этого удалось добиться благодаря вакцинации и ряду других мер, которые были предприняты на государственных и частных производствах.

Ранее о подобном статусе объявили власти Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января вспышка ящура была зарегистрирована на территории Южной Кореи.

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