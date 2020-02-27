Сеул, , 04:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее было зафиксировано 334 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап».

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 1595 человек. Подробностей по новым случаям заболевания пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Южная Корея является второй после Китая страной с наибольшим числом заболевших коронавирусом нового типа. Основной очаг заболевания находится в городе Тэгу, где инфекция распространилась из-за членов местной секты.

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