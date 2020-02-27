Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Все усилия по борьбе с коронавирусом, которые будут предпринимать власти Соединенных Штатов, перейдут под контроль президента США Майка Пенса. Об этом 26 февраля на брифинге объявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам Трампа, Пенс будет взаимодействовать с профессионалами, врачами и другими специалистами. При этом, Пенс ответил, что риск распространения инфекции на территории США остается низким.

Как передавало ИА REGNUM, губернатор американского штата Нью-Йорк Марио Куомо предупредил, что опасность распространения коронавируса COVID-19 в регионе оценивается как высокая.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор штата Нью-Йорк предупредил о риске распространения коронавируса