Исламабад, , 00:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Пакистане было выявлено два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на советника пакистанского премьер-министра по здравоохранению Зафара Мирзу.

Сообщается, что один из пациентов приехал в Пакистан с территории Ирана, его анализы показали положительный результат на наличие коронавируса. У второго пациента симптомы болезни начали проявляться еще во время его нахождения в Иране, по прибытию в Пакистан его госпитализировали и проверили на наличие инфекции. Анализы показали наличие коронавируса Covid-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пакистане заявляли лишь об одном случае заражения коронавирусом. Отметим, что в настоящее время в Иране заболевших Covid-19 уже более двух тысяч человек.

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