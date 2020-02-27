Осло, , 00:17 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом выявлен у пациента в северной части Норвегии. об этом 26 февраля сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась рядом СМИ, норвежский институт общественного здравоохранения.

Как пояснила специалист института Лине Волд, тест показал слабый положительный результат на коронавирус. При этом предыдущий анализ показывал отрицательный результат.

Представители института уточнили, что всего было взято 100 анализов у жителей страны. Лишь один из них оказался положительным. Пять человек, недавно прибывшие из Италии, где зарегистрирована вспышка инфекции, также сдали анализы и находятся на карантине.

Жителей Норвегии призвали не поддаваться панике и не драматизировать ситуацию. Отмечается, что человек, у которого был выявлен коронавирус, сейчас здоров, но находится на карантине. Личность пациента не раскрывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом за пределами Китая достигло 2918 человек.

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