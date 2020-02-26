Женева, Швейцария, , 22:59 — REGNUM Число заразившихся новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918 человек. Об этом говорится в ежедневном отчёте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 26 февраля.

Согласно обнародованным данным, за последние сутки подтверждено ещё 459 случаев заболевания за пределами КНР.

Скончались от вируса за пределами Китая 43 человека, в том числе девять человек за последние сутки.

Всего, по информации ВОЗ, случаи заражения коронавирусом, помимо Китая, зафиксированы ещё в 37 странах.