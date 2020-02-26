Тбилиси, , 21:34 — REGNUM Власти Грузии приняли решение о двухнедельном ограничении на въезд для граждан из Ирана. Об этом в ходе брифинга заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

«У нас нет прямой сухопутной границы с Ираном, но допуск граждан Ирана в страну, как и отбытие граждан Грузии в Иран, будет запрещено на две недели», — сказала Тикарадзе.

По её словам, соответствующее решение было принято в ходе беседы с премьер-министром Грузии.

Ранее Екатерина Тикарадзе заявила о первом случае заражения коронавирусом в Грузии. Местный житель прилетел в страну накануне из Ирана. После установления диагноза он был госпитализирован.