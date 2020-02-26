Москва, , 18:54 — REGNUM Скорость распространения заражения представляет ключевую угрозу в случае с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом 26 февраля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире телеканала «Россия 24».

«Ущерб зависит в первую очередь от вирулентности. Сколько гибнет людей? Вроде бы дали немного — 1,5−2%. (В абсолютном выражении) вроде бы не так много. Но чем опасно это? Количеством заболевших. Если количество заболевших 100 человек и умер один, это 1%. Умерли два — уже 2%. А если заболевших будет 100 млн, то 1% от миллиона составит до миллиона», — заявил Жемчугов.

Он отметил, что реальная численность людей, заражённых коронавирусом, может на порядки отличаться от официальных цифр.

«Мы говорили с самого начала, что количество заболевших надо умножить на десять, а то и на сто относительно количества выявленных. Всем невозможно диагноз поставить, есть здоровые носители, которые несут вирус в себе. И один из главных вопросов — может ли бессимптомный носитель заражать других? Сейчас получается, что да, способен. Хоть какое-то количество», — заявил Жемчугов.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.