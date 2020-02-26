Москва, , 18:46 — REGNUM Большая часть заболевших коронавирусом COVID-19 пока что официально не учтена. Об этом 26 февраля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы говорили с самого начала, что количество заболевших надо умножить на десять, а то и на сто относительно количества выявленных. Всем невозможно диагноз поставить, есть здоровые носители, которые несут вирус в себе. И один из главных вопросов — может ли бессимптомный носитель заражать других? Сейчас получается, что да, способен. Хоть какое-то количество», — заявил Жемчугов.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.