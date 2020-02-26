Женева, Швейцария, , 17:23 — REGNUM Статистические данные по новому коронавирусу пока не дают оснований для объявления вспышки заболевания пандемией. Об этом заявил на брифинге 26 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он обратил внимание на то, что из 14 стран, на территории которых были зафиксированы случаи заболевания, уже более недели не поступало сообщений о новых пациентах, а в России, Бельгии, Индии, Камбодже, Непале, Филиппинах, Финляндии, Швеции и Шри-Ланке новых случаев коронавируса не наблюдается уже две недели.

«Нам не следует стремиться как можно скорей объявлять о пандемии без тщательного и продуманного анализа всех фактов», — подчекнул глава ВОЗ.

По мнению Гебрейесуса, употребление термина «пандемия» может быть расценено как сигнал о неспособности мирового сообщества сдерживать дальнейшее распространение вируса, что «не соответствует действительности».

Напомним, накануне руководитель передовой группы экспертов ВОЗ по борьбе с вирусом Брюс Эйлвард призвал все страны мира повысить готовность к принятию срочных мер по борьбе с распространением коронавируса в целях предотвращения пандемии.

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