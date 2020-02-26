Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM Директор филиала ТОО «Estate Ломбард» в казахстанском городе Чимкенте задержан по подозрению в создании финансовой пирамиды, сообщили 26 февраля в пресс-службе департамента полиции города.

В полиции уточнили, что после коллективного обращения обманутых вкладчиков было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК республики («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой»).

Кроме того, в настоящее время проводятся мероприятия по задержанию директора филиала ТОО «Гарант 24», который также подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов заявил, что материальный ущерб от деятельности «Гарант 24», «Estate Ломбард» и «Выгодный заем» составил 5 млрд тенге ($13,3 млн).

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