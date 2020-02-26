Варшава, , 13:31 — REGNUM На сегодняшний день в Польше нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, однако, принимая во внимание нынешнюю ситуацию с распространением заболевания в Европе, этот вирус рано или поздно появится. Об этом в эфире радиостанции RMF заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.

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«Мы готовимся к этому. 79 инфекционных отделений функционируют в режиме повышенной готовности», — уточнил глава ведомства.

Министр уверен, что коронавирусы переходят к людям только от животных. Вирусы мутируют и становятся заразными для человека. При этом переносчиками, по его словам, часто бывают домашние коты. Добавим, что Шумовский подчеркнул, что никаких действий по отношению к домашним животным в связи с этим предпринимать не нужно.

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Напомним, ранее китайские исследователи предварительно установили, что первоначальным хозяином нового коронавируса COVID-2019, вероятнее всего, была летучая мышь. По их данным, либо заражённые летучие мыши попали на рынок в Ухани, где торговали в том числе и их тушами, либо же туда попали другие животные, которых заражённые летучие мыши укусили.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день количество заразившихся новым типом коронавируса превысило 80,4 тыс. человек. Жертвами инфекционного заболевания стали 2,7 тыс. человек, свыше 30 тыс. выздоровели.