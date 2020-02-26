Ставрополь, , 09:09 — REGNUM Жилые дома и социальные объекты оказались повреждены на Ставрополье штормовым ветром, который обрушился на регион 25 февраля. Предварительный ущерб от стихии оценивается примерно в 60 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края по итогам совещания, посвященного оценке и ликвидации последствий непогоды.

Напомним, накануне в Ставропольском крае отмечалось усиление ветра, в связи с чем было объявлено экстренное предупреждение. По данным регионального управления МЧС, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В разных районах края стихия спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, срывала крыши зданий, становилась причиной отключения электроэнергии. В Георгиевском округе из-за пылевой бури вводилось ограничение на проезд автомобилей.

Отмечается, что в большинстве территорий повреждения оказались незначительными, их планируется устранить без привлечения помощи из краевой казны. Наибольшие потери понесли Буденновский район, Советский и Нефтекумский городские округа. Здесь в общей сложности пострадали до сотни жилых домов, в том числе и многоквартирные.

Стихия нанесла ущерб и учреждениям социальной сферы — школам и детским садам, домам культуры, объектам спорта и учреждениям здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Советском городском округе руководство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации местного уровня. Аналогичные постановления готовят власти Буденновского района и Нефтекумского городского округа. Режим ЧС позволит привлечь краевые ресурсы для устранения последствий стихии.

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