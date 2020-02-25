Ставрополь, , 18:40 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Советского городского округа Ставропольского края 25 февраля из-за усиления ветра и пылевой бури, пишет ТАСС. На территории муниципалитета повреждена кровля некоторых частных и многоквартирных жилых домов, а также административных зданий.

Никто из людей в результате стихии не пострадал. В ближайшие часы власти городского округа оценят нанесенный ущерб. По предварительным данным, повреждения не носят массового характера.

По данным синоптиков, в Ставропольском крае 25 февраля отмечается усиление ветра, местами с порывами до 30 метров в секунду. Жители различных населенных пунктов региона на протяжении дня делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами, на которых зафиксированы последствия стихии. Например, в городе Зеленокумске ветер снес крышу с жилого пятиэтажного общежития.

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