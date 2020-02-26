Пекин, , 05:34 — REGNUM Всего 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено в Китае за прошедшие сутки 25 февраля, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В общей сложности 52 человека скончались от смертельной инфекции. Все случаи гибели людей приходятся на эпицентр эпидемии провинцию Хубэй в центральной части Китая. Еще 439 человек попали под подозрение в заражении инфекцией.

Число выписанных из больницы за прошедшие сутки достигло 2422 человек, в то время как число тяжелых случаев снизилось на 374 до 8752. Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 78 064, а смертность от вируса достигла 2715 человек по всей стране. Больницы покинули уже 29 745 человек.