Сан-Сальвадор, , 02:47 — REGNUM Власти Сальвадора намерены запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, ранее посещавшим Италию и Южную Корею, из-за угрозы распространение коронавируса нового типа, заявил президент республики Найиб Букеле на своей странице в Twitter.

Гражданам Сальвадора, прибывшим из Италии и Южной Кореи, придется провести 30 дней на карантине. Иностранным же гражданам, приехавшим из этих стран, будет запрещен въезд.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля, число зараженных коронавирусом нового типа за пределами Китая достигло 2459 человек. Лидерами по числу заболевших после КНР в настоящее время являются Япония и Южная Корея. Также резкая вспышка заболевания была зафиксирована на севере Италии.