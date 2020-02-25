Женева, Швейцария, , 23:18 — REGNUM Число заражённых новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2459 человек. Такие данные приводятся в ежедневном отчёте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщается, за сутки подтверждено 390 случаев заболевания за пределами КНР. Скончались от вируса за пределами Китая 34 человека, в том числе одиннадцать человек за последние сутки.

Всего, согласно данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом, помимо Китая, зафиксированы ещё в 33 странах.

Напомним, резкая вспышка заболевания коронавирусом произошла сразу в нескольких регионах на севере Италии. На территории страны подтверждено уже более 300 случаев заражения, одиннадцать из них закончились летальным исходом.

В течении дня первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в испанской автономной области Каталония, на Канарских островах, в Румынии, Швейцарии.