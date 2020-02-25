Вильнюс, , 20:12 — REGNUM Если пачка из 50 одноразовых медицинских масок в литовских аптеках ещё в начале февраля стоила порядка 2,20 евро, то сегодня, 25 февраля, в литовских интернет-магазинах она стоит уже 19,99 евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом в аптеках маски уже даже не купить — все запасы кончились. Причиной стали первые сообщения о вспышках коронавируса в различных странах ЕС и как следствие — заявления литовских чиновников и медиков, что вирус неизбежно проникнет в Литву, и это только вопрос времени.

Бизнес на ажиотаже вокруг коронавируса решили сделать и некоторые жители, которые успели закупить медицинские маски по старой цене, а сегодня выставить их на продажу на различных интернет-площадках по цене в десять раз выше.

Ранее литовская ассоциация аптекарей напомнила жителям, что такие маски не помогают обезопаситься от коронавируса. Они изначально созданы для заболевших, а не наоборот, для защиты здоровых от заболевших.