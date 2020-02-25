Рим, , 19:26 — REGNUM Во всех регионах Италии, от северных до южных, местные власти борются с распространением коронавируса неэффективно, заявил во вторник, 25 февраля, глава национальной федерации медиков Филиппо Анелли, передает Sky.

Одна из проблем состоит в том, что условия работы самих врачей не являются безопасными, отметил Анелли.

По данным властей, число жертв коронавируса в Италии к настоящему времени достигло семи, заболели 288 человек. Шестеро погибших — жители региона Ломбардия (Милан). Также вспышки вируса были зафиксированы в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.