Манама, , 17:34 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Бахрейне выросло до 17, сообщило 25 февраля Бахрейнское информационное агентство.

По данным бахрейнских медиков, в стране сегодня было выявлено девять новых случаев заражение вирусом.

Эти люди попали в страну из ОАЭ, куда они, в свою очередь прибыли из Ирана. Среди них семеро — подданные Бахрейна, двое — Саудовской Аравии.

Напомним, в ОАЭ выявлено 13 случаев заражения COVID-19, в Иране — 95, причём 15 человек умерли.

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