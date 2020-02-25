Манама, 25 февраля 2020, 17:34 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Бахрейне выросло до 17, сообщило 25 февраля Бахрейнское информационное агентство.
По данным бахрейнских медиков, в стране сегодня было выявлено девять новых случаев заражение вирусом.
Эти люди попали в страну из ОАЭ, куда они, в свою очередь прибыли из Ирана. Среди них семеро — подданные Бахрейна, двое — Саудовской Аравии.
Напомним, в ОАЭ выявлено 13 случаев заражения COVID-19, в Иране — 95, причём 15 человек умерли.
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